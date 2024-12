Silvio Orlando contro i telefonini interrompe lo spettacolo a teatro

Durante una performance al teatro di Bologna l’Arena del Sole, l’ennesimo squillo di un cellulare ha interrotto la scena: Silvio Orlando, protagonista dello spettacolo Ciarlatani, ha deciso di sospendere temporaneamente la rappresentazione.

È accaduto sabato sera, 30 novembre 2024, quando il momento cruciale dello spettacolo è stato interrotto dal suono di un messaggio. L’attore, dopo aver sentito ripetutamente suonerie provenienti dal pubblico, si è fermato per qualche istante.

“Non è mia intenzione drammatizzare l’accaduto, sono cose che succedono, non vorrei creare un caso”, ha dichiarato Orlando. “Dico solo che ci sono momenti dello spettacolo in cui non si può sorvolare, perché richiedono una forte attenzione. È anche vero che quando in sala ci sono tantissimi spettatori la probabilità che accada è più alta. Conosciamo quali sono i vizi e le virtù dei nostri concittadini”.

L’attore ha proseguito sottolineando che un telefono che squilla può derivare da una semplice svista, da distrazione o perfino da un gesto maleducato. “Non saprei, spesso ci sono persone anziane che banalmente non sanno far funzionare i cellulari. Prima degli spettacoli faccio un annuncio, in questo caso non l’ho fatto perché mi sembrava di rompere l’atmosfera iniziale”, queste le parole di Orlando.