Moda, l'anteprima di Bikkembergs Fall/Winter 2025 Men e Kids

2Brothers, che dallo scorso giugno si occupa anche della linea Uomo di Bikkembergs, ha mostrato a un pubblico di addetti ai lavori le nuove collezioni Uomo e Junior del marchio internazionale che saranno presentate ufficialmente al Pitti di gennaio.

In passerella, le creazioni maschili, sempre più dinamiche, e quelle del bambino che si ispirano a quelle degli adulti

Manca ancora qualche settimana prima della fine dell'anno ma è già tempo, per i brand di moda di parlare di tendenze e nuove collezioni.

Lo ha fatto con anticipo Bikkembergs che ha affidato a 2Brothers, che già da tempo si occupa della produzione e della commercializzazione del marchio, la presentazione delle collezioni Uomo e Junior Fall/Winter 2025 che a gennaio saranno protagoniste di Pitti Immagine.

L'appuntamento, una sfilata evento che si è tenuta a Corato, in Puglia, la regione da cui parte l'avventura di 2Brothers, ha svelato il nuovo approccio allo stile del marchio, sempre più determinato ad affermarsi come realtà di primo piano della moda maschile globale.





La rivisitazione dello stile sportivo in chiave urban Un uomo dinamico, protagonista della metropoli, che non perde di vista la passione per l'avventura, che si concede nel tempo libero e nei weekend, quando sta all'aria aperta o fa attività sportiva.

È questo lo spirito dell'uomo Bikkembergs delle prossime stagioni, un protagonista della contemporaneità che sperimenta la quotidianità come un'avventura che lo riporta alla sua essenza, energica e vitale.

Ė una collezione che si inserisce a pieno nel flusso delle principali tendenze della moda maschile delle ultime stagioni quella di Bikkembergs per l'Autunno/Inverno del 2025, una raccolta di look che riscrivono lo spirito sportivo del brand in chiave contemporanea.

Uno sguardo all'oggi e uno al futuro, per un uomo che vorrà indossare capi che lo facciano sentire a proprio agio in ogni momento della giornata: casual, funzionali e di tendenza.

Per il bambino (e il ragazzo) vale lo stesso, con l'aggiunta di una spiccata propensione al guardaroba degli adulti, uno stile sorprendente che li vede già proiettati al domani.

Temi e stili della collezione Uomo F/W 2025 In passerella sfilano look pensati per la vita in città, perfetti dal giorno alla sera, composti da pantaloni, in tessuto o in denim, da indossare con la felpa, la polo e il maglione, pezzo chiave di ogni outfit.

Look stratificati e con carattere, dove anche le calzature (molto varie, dallo stivaletto alle sneakers, all'anfibio con la suola track) hanno il loro peso.

In evidenza i capispalla, parte di un ventaglio di proposte che include il bomber stile college, piumini realizzati con tessuti e finiture innovative, il trench, espressione di uno stile formale che seduce uomini appartenenti a generazioni diverse.

La palette cromatica spazia dal nero al cobalto, all'ocra, al verde (in molte sfumature, tra cui spiccano l'army green e la tonalità smeraldo), al ghiaccio, cui si aggiungono tocchi di rosso vivace per intensificare il color block.

I loghi sono bold, in qualche caso destrutturati, le silhouette snelle o over. Nei dettagli, tutta l'attenzione della produzione italiana affidata a 2Brothers, dal mix dei tessuti, al design delle trapuntature, all'inserimento studiato di zip e loghi.

Quattro le ispirazioni proposte, riconducibili ad altrettanti uomini Bikkembergs: il sognatore digitale che guarda al futuro (The Forward Thinker), l'uomo che vive intensamente la quotidianità (The Community Minder), lo spirito nomade (The Conscious Wonderluster), quello votato all'avventura (The Weekend Leader). Leggi anche Bikkembergs, a Napoli la sfilata evento per la Spring/Summer 2025

La linea Junior guarda già all'Uomo L'anima sportiva, propria di Bikkembergs, e quella street urban si fondono nella collezione Junior del brand, destinata a bambini e ragazzi.

In passerella sfilano felpe coi loghi, la zip e il cappuccio, in tonalità stagionali e vivaci assieme a look per tutte le altre occasioni.

Pullover, giacche da college, cappotti a metà gamba, imitano lo stile maschile in tutte le sue sfumature casual e più formali.

Anche per i più piccoli ci sono giacche imbottite stile aviatore, varsity jacket, maglioni a collo alto, e sciarpe e cappelli in maglia mélange.

Il ragazzo guarda l'adulto sfilando per mano con lui come una sua replica, versione mini e più glam.

2Brothers, un'avventura di successo nata 5 anni fa Con 2Brothers Bikkembergs ha raggiunto risultati eccellenti con la linea bimbo ma con l'aggiunta della licenza per la linea Uomo, ottenuta dall'azienda italiana lo scorso giugno, il progetto è diventato ancora più ambizioso.

“Stiamo portando Bikkembergs sulla vetta dei brand mondiali”, ha detto Vincenzo Totaro, founder e anima di 2Brothers, al termine della sfilata. “Il brand è ripartito e da cinque anni, da quando abbiamo la licenza per il bambino, c'è stato un importante sviluppo all'estero. Abbiamo aperto nove monobrand tra Russia, Azerbaigian, Uzbekistan e Marocco, in Italia abbiamo cinque corner in Puglia, due in Sicilia, uno in Triveneto, tutti all'interno di store multibrand”.

La collaborazione tra l'azienda italiana e Bikkembergs, oggi del colosso cinese Modern Avenue che la gestisce attraverso Levitas rappresentato all'anteprima pugliese dal COO Dario Predonzan, ha portato a volumi di business straordinariamente superiori al passato, con risultati rafforzati anche dalle vendite delle collezioni dedicate ai neonati, capi realizzati per una clientela che rientra nella fascia 0-3 anni, precisa Totaro.

In attesa di portare le nuove collezioni uomo e Junior al Pitti Uomo e al Pitti Bimbo, Totaro riflette sul momento difficile per la moda a livello globale, rivelando i punti chiave della produzione della sua azienda, 2Brothers nata cinque anni fa e che ogni anno confeziona circa 500 mila capi. Ad oggi ha in licenza otto brand, sei bambino e due uomo. Bikkembergs è quello più importante.

La sua formula punta tutto su un prodotto di qualità che nasce dalla ricerca, sulla creazione di collezioni fisiche che vengono toccate con mano dai buyer, raggiunti dagli agenti sul territorio, alla vecchia maniera.

Anche sotto il profilo dello stile il nuovo corso del brand si rifà agli insegnamenti del fondatore, lo stilista belga Dirk Bikkembergs. Conclude Totaro: “Questa collezione, più improntata sul fashion che in passato, è attenta non solo allo sport ma anche alle tendenze moda. L'ispirazione viene sempre dall'azienda e da ciò che l'ha resa unica negli anni”.

Dario Predonzan e Vincenzo Totaro alla sfilata evento Bikkembergs in Puglia - PH Courtesy del brand