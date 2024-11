Swipe - Scorrendo tra le Generazioni, il futuro di musica e cultura

SWIPE - SCORRENDO TRA LE GENERAZIONI è un progetto innovativo ideato per creare uno spazio in cui giovani e adulti possano ascoltarsi, capirsi e crescere insieme. Si parla di futuro con apertura e voglia di confronto. L’idea è dare alla Gen Z una voce autentica, incoraggiando uno scambio di idee e prospettive su temi attuali: i social network, il web, le relazioni, la sessualità, la trasformazione del mondo del lavoro, la censura e la libertà d’espressione, la salute mentale. La stessa parola “Swipe” dalla quale nasce il progetto è diventata molto di più di un semplice gesto ma rappresenta un vero ponte tra generazioni, unendo mondi diversi sotto un’azione universale. Lo swipe è parte della nostra quotidianità: i nativi digitali lo utilizzano per esplorare, scegliere e connettersi al mondo che li circonda ma anche chi appartiene a generazioni precedenti ha ormai confidenza con questo gesto, scoprendo un modo intuitivo per navigare tra foto, contenuti e possibilità.

Gli adulti in questi anni si stanno confrontando con una realtà che per la prima volta vive con l’impatto totalizzante che la tecnologia ha avuto sulla vita delle persone. Al centro di questa trasformazione c’è un dispositivo, lo smartphone, che è diventato la chiave di accesso non solo a un universo di informazioni ma anche di relazioni sociali. L’attualità ogni giorno ci sollecita con eventi che ci spingono alla riflessione proprio per questo FondazioneCaritro e Sideout Music hanno voluto fortemente questo progetto che desidera sintonizzare figli e genitori, studenti ed insegnanti, nonni e nipoti.



Al primo talk di SWIPE - SCORRENDO TRA LE GENERAZIONI che si terrà all’Auditorium Santa Chiara di Trento il 20 gennaio 2025 partecipano personaggi speciali come il noto Rudy Zerbi che guiderà l’incontro, Livio Ricciardi (dottore in psicosessuologia clinica e consulente sessuale), Ciro Buccolieri (discografico e manager), Kid Yugi (artista rap), Il Rosso (content creator), Serena Valorzi (psicoterapeuta). Insieme saranno esplorati tanti aspetti della vita dei giovani d’oggi, creando un’occasione unica per immaginare un futuro dove tutte le generazioni possano capirsi e rispettarsi. Le figure selezionate sono strategiche per avere un confronto ampio e approfondito sotto i molteplici aspetti della vita dei ragazzi e delle ragazze. Ogni ospite, porterà il proprio punto di vista aiutando a vedere da prospettive diverse i temi in discussione.