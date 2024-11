La Magia del Natale dona meraviglie come nei nostri sogni

Ha aperto al pubblico in una versione rinnovata e ancora più spettacolare La Magia del Natale! Un luogo incantato ideato e realizzato da Razmataz Live, in cui i sogni prendono vita e la meraviglia ti circonda, ogni venerdì, sabato e domenica fino al 22 dicembre 2024 alle porte di Milano, al Carroponte di Sesto San Giovanni. Tante le novità che attendono grandi e piccini, tra queste: incredibili show circensi, performance di pattinaggio, musical, canti di Natale e cori gospel. Un’atmosfera fiabesca, curata in ogni angolo e in ogni dettaglio, avvolgerà tutti coloro che varcheranno l’ingresso. Ogni ospite che metterà piede in questo luogo d’incanto non potrà credere ai suoi occhi: stupore e meraviglia lo accoglieranno in un parco rinnovato, ancora più ricco di sorprese, da esplorare e scoprire passo dopo passo liberando la parte più giocosa di se stessi.



Quest'anno abbiamo voluto abbassare il prezzo con un costo calmierato del biglietto, venendo incontro alle famiglie per il periodo storico che stiamo affrontando – racconta Antonio Murciano di Razmataz Live, ideatore e produttore – Inoltre, abbiamo potenziato l'offerta degli spettacoli con tre show multidisciplinari che si ripetono più volte durante la giornata, coinvolgendo artisti provenienti da tutto il mondo. Vogliamo che ogni visitatore trovi ne La magia del Natale un’esperienza indimenticabile e accessibile a tutti.



A fare da guida lungo le vie che si diramano in tutto il parco sarà il bagliore di migliaia di luci e, in particolare, di sontuose luminarie salentine a tema natalizio; un pizzico di Salento che si trasferisce a Milano portando il fascino dei suoi addobbi luminosi conosciuti e apprezzati nel mondo, a tal punto da essere attualmente candidati per diventare Patrimonio culturale dell’Unesco. Le luminarie sono state fornite dalla rinomata ditta Decolux, le cui scintillanti e intricate configurazioni, create appositamente per il parco e pensate per valorizzare le strutture di cui si compone, impreziosiranno ogni angolo accrescendo l’atmosfera di gioia e festa che si respira.

Punto nevralgico de La Magia del Natale sarà questa volta lo Chapiteau delle Meraviglie, una sfarzosa e antica tenda da circo perfetta per rievocare una magica atmosfera in grado di riportare indietro nel tempo. Al suo interno si terranno ogni giorno gli attesissimi spettacoli “Alice in Circusland” e “Natale – The musical”, ideati e diretti da Stefano Genovese, apprezzato regista di musical e rappresentazioni teatrali. “Alice in Circusland” è uno straordinario show circense ispirato alla fantasiosa storia di Alice nel Paese delle Meraviglie. In questa evocazione del romanzo di Lewis Carroll, Alice precipita in un mondo in cui la Meraviglia è il Circo, dove tutti i personaggi si esprimono con la propria disciplina. Alice stessa, che prima di entrare nella tana del Bianconiglio si esprimeva a parole, una volta entrata scopre la sua arte. Un breve viaggio da fare tutti insieme, adulti e bambini, nella magia di uno chapiteau storico. Una storia da gustare con gli occhi, come una caramella che si consuma in circa 25 minuti da sogno. “Natale – The Musical” è invece una parodia del musical theatre ispirata ai musicarelli televisivi di tanti anni fa. Tra musiche dal ritmo serrato e acrobazie linguistiche da sciogliere la lingua, in meno di mezz’ora si racconta la strana avventura che ha colpito Babbo Natale in questo 2024, che, proprio nel bel mezzo dell’assegnazione dei regali ai bambini di tutto il mondo, riceve una lettera del tutto inaspettata che lo convoca addirittura in Tribunale.