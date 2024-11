Ballando con le Stelle 2024, la classifica e l'eliminato di ieri sera

Ballando con le stelle, cos'è successo nella settima puntata

La settima puntata di Ballando con le Stelle ha visto protagoniste Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli. Gli attriti tra loro sono decisamente passati a un livello successivo. La showgirl, reduce da una settimana difficile, che le ha lasciato un'altra costola fratturata, ha ballato un tango che ha raccolto i complimenti di Carolyn Smith. La giurata, però, l'ha punzecchiata: "Ti stai smontando, sembra che qualcuno te la stia tirando… Chi sarà mai?". Il suo sarcasmo e il suo sorriso hanno mandato Bruganelli su tutte le furie. Facendo riferimento alla newsletter a pagamento di Lucarelli, ha commentato: "Puoi sempre raccontare di me sul tuo profilo a pagamento". "Farsi pagare per il proprio lavoro non è un difetto, io non ho avuto mariti ricchi e mi sono dovuta guadagnare il mio denaro da sola", ha tuonato Selvaggia, prima di giudicarla "uno dei concorrenti più scarsi dell'edizione".

Ballerini per una notte della puntata, gli affiatatissimi Simona Ventura e GiovannI Terzi. Che., accompagnati da Giada Lini e Pasquale La Rocca, hanno ballato sulle note di Your Song, Mambo Italiano e Gli Amori. Lo scorso dicembre, i due erano stati protagonisti di una proposta di matrimonio in diretta.