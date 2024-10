Temptation Island, le anticipazioni dell'ultima puntata

temptation island, le anticipazioni dell’utima puntata

Federica e Alfonso saranno i protagonisti dell’ultima puntata del programma. I due fidanzati si rivedranno al falò di confronto per decidere se uscire insieme o da single. La coppia ha preso parte al programma (FOTO) per volontà della ragazza. Federica ha raccontato: ”Scrivo io a Temptation Island perché tante cose non le ho fatte perché lui non me le permette”.