Se mi lasci non vale, il docureality di Luca Barbareschi in tv stasera

Questa sera andrà in onda su Rai2 in prima serata la prima delle cinque puntate che compongono Se mi lasci non vale, il nuovo reality show condotto da Luca Barbareschi, attore, regista, produttore, conduttore e inarrestabile concorrente di Ballando con le stelle 2024 (al fianco di Alessandra Tripoli). Protagoniste di questo nuovo programma saranno sei coppie che si ritroveranno ad affrontare numerosi bivi, non senza delusioni parecchio dolorose. Si tratta di un programma (registrato) che ruota attorno a "sei coppie in crisi, chiuse in una villa, per capire se andare avanti o lasciarsi”. Ma c’è anche una settima coppia, formata da due attori - che sono partner anche nella vita - qui nel ruolo di infiltrati speciali… Lo show è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time ed è stato presentato lo scorso 15 ottobre nella sede Rai di Viale Mazzini con Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time, il vice Giovanni Anversa, e Lorenzo Torraca, Ceo di Verve Media Company.

È stato presentato come un "autentico esperimento televisivo" in cinque puntate, dove a condurre a narrare sarà Luca Barbareschi.

Se mi lasci non vale è un programma di Andrea Marchi e Luca Barbareschi. Scritto con Giuseppe Colella, Maria Elena Di Ponzio, Giovanni Filippetto, Alessandra Guerra, Mattia Marchi, Andrea Masci, Andrea Teodori, vede come produttore Esecutivo Verve Media Company Valerio Crescentini. La regia è di Matteo Bergamini. Lo show è condotto e narrato da Luca Barbareschi.



Si tratta di un “esperimento sociale”

“L’obiettivo è quello di fare un docu-reality, un esperimento sociale, un luogo dove raccontiamo un percorso di sei coppie in cui tutti possono rispecchiarsi”, ha spiegato durante la conferenza stampa Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time. “Racconta vicende che tutti noi possiamo incontrare nelle nostre storie di coppia. È un programma in cui non si vince nulla. E c'è una psicologa con la quale i protagonisti si possono confrontare". Inoltre "ci sono due coppie con figli: una ne ha tre ed è sposata da diversi anni, un'altra ha una figlia, ma non è convolata a nozze", spiega Lorenzo Torraca, Ceo di Verve Media Company.

Barbareschi: “Sempre cose che mi incuriosiscono” Dal canto suo, Luca Barbareschi durante la presentazione del suo nuovo reality show ha sottolineato quanto segue: "Ogni volta mi piace affrontare qualcosa di nuovo, ho sempre fatto cose che mi mettessero curiosità. Ho sei figli e mi comporto come uno di 14 anni”. Barbareschi aggiunge: “L’esperienza televisiva io l'ho sempre molto amata, perché non sono mai riuscito a capire la differenza sostanziale tra fare Polanski e Se mi lasci non vale. La domanda che circola spesso è: quanto c'è ancora da dire della coppia? Io, all'età di quasi 70 anni, mi sorprendo ancora di quanto io debba imparare. Quando due persone si sposano, entrano in una relazione. La scelta degli autori è stata quella di non partire da gente disturbata, ma da gente comune, che potresti incontrare sotto casa. Dentro queste coppie, che sono apparentemente normali, ci sono dei mondi infiniti”, prosegue Luca Barbareschi.

“Un esperimento televisivo in cinque puntate”

La fase dell’innamoramento cede spesso il passo a momenti di fragilità e di scoraggiamento. I bivi da affrontare possono infatti essere parecchi, spesso accompagnati da cocenti delusioni. “Se mi lasci non vale è un autentico esperimento televisivo in cinque puntate condotte e narrate da Luca Barbareschi”, si legge sul sito di Rai, che aggiunge che si tratta di un esperimento sociale originale dove sei coppie in crisi, selezionate dopo lunghi e attenti casting con il supporto di psicologi, hanno accettato di vivere un mese e mezzo in una villa alle porte di Roma, sotto l’occhio vigile di telecamere. Ventiquattr’ore su ventiquattro e sette giorni su sette. Il programma racconta le storie di queste coppie, unite da un intento comune: la voglia di riprendere i fili della loro storia che si è complicata con il tempo e di provare a capirsi veramente. “Non si vince nulla, si vince la propria felicità e quella della coppia facendo chiarezza nella propria vita. Al termine dell’ultima puntata, dopo aver compiuto questo lungo percorso, ciascuna coppia deciderà il proprio destino amoroso”, prosegue il sito della Rai.

Non saranno soli: una squadra di psicologi seguiranno tutti quanti. Questo docureality racconta le crisi comuni a tante coppie e, attraverso una psicoterapeuta e una soul coach, permetterà di riconoscere dinamiche profonde, suggerendo pure gli approcci per superare i problemi e i blocchi. Sarà dunque un modo per il pubblico di affinare la propria intelligenza emotiva.

Gli spettatori a casa, infatti, possono rivedersi nelle varie situazioni e dinamiche, “magari capendo cosa non va nella propria relazione anche grazie alla forte componente ludica del programma che allenta le tensioni”, si legge sul comunicato del programma.

I protagonisti sono le coppie

A essere i veri unici protagonisti del reality sono le coppie, con tutte le emozioni, le riflessioni e le empatie che le contraddistinguono. Un selezionato team di coach guidati da Luca Barbareschi proporrà i percorsi a ciascuna coppia. Barbareschi è qui in una nuova veste, quella di sperimentatore, assolutamente inedita e diversa da quanto ci ha proposto nella sua lunga e ricca carriera.

“Luca Barbareschi si fa strumento per narrare i passaggi chiave, seguendo passo dopo passo le dinamiche di relazione delle coppie da una sorta di control room alla Truman Show, ma anche effettuando spesso incursioni nella villa o nelle prove esterne ed interagendo con i protagonisti oppure concordando strategie insieme al team di coach”, si legge nella descrizione ufficiale. Nella villa, ci sarà anche una settima coppia, reale ma di attori (due attori che sono partner nella vita). Si tratta dunque di due “infiltrati”.

