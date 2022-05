Boss in incognito 2022, cosa c'è da sapere sul nuovo docureality

Il programma Boss in incognito 2022 on onda da martedì 31 maggio su Rai 2, a partire dalle 21:20, sarà condotto ancora una volta da Max Giusti Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Riprende il via il docu-reality Boss in incognito, che racconta le avventure di alcuni imprenditori che hanno accettato la sfida di lavorare per una settimana, appunto, sotto mentite spoglie, tenendo all’oscuro i loro dipendenti. Prodotto dalla Endemol Shine Italia, il programma vede al timone Max Giusti, che abbiamo visto da poco nel reality Pechino Express 2022 (visibile su Sky e in streaming su NOW). La prima puntata di Boss in incognito è attesa per la sera di martedì 31 maggio, su Rai 2, dalle 21:20. La conferma è arrivata dal profilo ufficiale Instagram del canale tv, che svela una nuova missione: aiutare i capi ad analizzare criticità e punti di forza della loro azienda e del loro team.

Come funziona lo show Il programma altro non è che la versione italiana del celebre Undercover Boss britannico. In sostanza, ogni episodio si focalizza sulla storia di un imprenditore e della sua azienda. Il boss deve infiltrarsi, senza farsi riconoscere, tra la sua squadra di dipendenti. In questo modo, egli può vedere da vicino tutto quello che accade e senza filtri. Come può un capo non essere riconosciuto dai suoi dipendenti? Semplice! La squadra messa in azione da Boss in incognito 2022 vede la presenza dei migliori make-up artist in circolazione. Grazie al loro aiuto non sarà possibile per i collaboratori riconoscere “il grande capo”. Solo alla fine di ogni puntata l’identità del boss sarà svelata e i dipendenti più meritevoli riceveranno una sorpresa.