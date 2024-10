Ballando con le Stelle, la classifica della terza puntata

Sonia Bruganelli: "Sono sempre stata la moglie di"

Sonia Bruganelli, fresca di rottura con Angelo Madonia, continua ad essere al centro delle polemiche con la giuria di Ballando con le Stelle. Le critiche, questa volta, non hanno riguardato tanto la sua esibizione - comunque oggetto di voti poco generosi - quanto la sua clip d'apertura.

"Sono sempre stata la moglie di, anche se all'epoca ero brutta nessuno me lo diceva mai per avere il rispetto del mio ex marito. Ora sono sola", ha detto l'opinionista, un tempo legata a Paolo Bonolis. Provocando la reazione di Selvaggia Lucarelli che, la scorsa puntata, le ha detto: "In pista sembri piccola". "Il mio era un complimento e tu non l'hai capito, non dovresti nemmeno nasconderti dietro a questa cosa di essere stata la moglie di", le ha risposto Lucarelli, per poi darle un quattro.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa ballerini per una notte

Dopo Barbara D'Urso, ballerina per una notte della seconda puntata, questa volta è toccato a una coppia: Benedetta Parodi e Fabio Caressa. I due hanno stupito la giuria, con la loro esibizione. E anche il pubblico, col bacio finale ricolmo d'amore.

Prima che la giuria si esprimesse, Paolo Belli ha fatto capolino da dietro le quinte. E ha proposto a Fabio e Benedetta di partecipare come concorrenti a Ballando con le Stelle 2025, incassando un entusiasta sì.