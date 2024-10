Ballando con le stelle 2024, nessun eliminato. La classifica

La seconda puntata di Ballando con le Stelle ha avuto una superospite, nelle vesti di ballerina per una notte: Barbara d'Urso. Non ha portato con sé alcuna eliminazione, ma ha regalato invece emozioni e commozione.

Chi è stato eliminato (e la classifica della seconda puntata)

Non c'è stato nessun eliminato, da Ballando con le Stelle.

Promossi alla terza puntata, in ordine sparso, Federica Nargi, Tommaso Marini, Alan Friedman, Federica Pellegrini, Luca Barbareschi, Massimiliano Ossini, I Cugini di Campagna, Anna Lou Castoldi, Francesco Paolantoni, Furkan Palali, Sonia Bruganelli. Ai primi due posti della classifica troviamo Nina Zilli e Bianca Guaccero, che approdano alla terza puntata con venti punti in più. La classifica finale, dopo la votazione del pubblico, non è stata rivelata.

La commozione di Alessandro Matri

Tra i momenti clou della seconda puntata di Ballando con le Stelle, la commozione di Alessandro Matri. Federica Nargi, la sua compagna, è stata la prima a ballare. E lui non ha saputo toglierle gli occhi di dosso. Anzi, era visibilmente commosso. "Bravissima", ha commentato, al termine dell'esibizione. Mentre Federica ha raccontato come, al termine della prima puntata, abbia videochiamato la figlia trovandola in lacrime. Il motivo? Le critiche di Guillermo Mariotto. "Mi ha detto che mi aveva trattata male dopo il ballo ma io le ho risposto di non preoccuparsi, che non ha ancora visto nulla", ha scherzato l'ex velina.