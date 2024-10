Ballando con le stelle, la classifica della quarta puntata

Il tesoretto , assegnato da Matano e dal pubblico in studio, è stato così suddiviso: 25 punti a Nina Zilli , 25 punti ad Alan Friedman . Così, Nina Zilla è finita in vetta alla classifica, e Alan Friedman è balzato al quinto posto.

Il pubblico ha decretato la vittoria di Friedman , col 54% dei voti. Tuttavia, Bruganelli non ha dovuto lasciare il talent . Dopo essersi esibita con Carlo Aloia sulle note di una bachata, ha ricevuto il plauso di Carolyn Smith. Ed è stata salvata da Rossella Erra, voce dei tribuni del pubblico insieme a Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, che ha estratto la prima delle due Wild Card a sua disposizione per salvare i concorrenti. "Sono molto felice, perché questa settimana ho fatto davvero un duro lavoro e sono felice si sia visto", ha commentato Sonia Bruganelli.

Ballando con le stelle 2024, cos'è successo nella quarta puntata

La quarta serata di Ballando con le stelle 2024 è stata all'insegna delle riappacificazioni. E, al centro delle trame, c'è sempre lei: Selvaggia L.ucarelli. Che ha scelto la via della pace con Sonia Bruganelli, ma anche con Roul Bova. Nel 2018, con Bova "ballerino per una notte" insieme a Rocio Muno Moralez, i due litigarono nel dietro le quinte. A spiegarlo fu la stessa Lucarelli, che raccontò d'essere stata attaccata dall'attore per via di un suo articolo del 2014, in cui commentava una lettera a lui scritta dalla ex suocera, Annamaria Bernardini De Pace.

"Ha iniziato a urlare che avevo scritto che non sa recitare, a insultarmi, io lo invitavo alla calma ma purtroppo era fuori controllo, intimidiva fisicamente e verbalmente me e il mio fidanzato che gli chiedeva di calmarsi. Davvero un episodio sconcertante. Non mi era mai capitato. Evidentemente non è una persona particolarmente equilibrata", disse all'epoca Lucarelli.

Ora, però, tutto si è risolto. "Selvaggia, facciamo pace", le ha chiesto prima della votazione, al termine di un valzer lodatissimo dalla giuria e accolto da una standing ovation del pubblico. Come la coppia composta da Benedetta Parodi e Fabio Caressa, anche Raoul Bova ha firmato in diretta: il prossimo anno, potrebbe essere uno dei concorrenti.