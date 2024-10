Hathaway e Murphy testimonial di Versace Icons, i nuovi scatti

I nuovi ritratti scattati da Mert Alas & Marcus Piggott

I nuovi ritratti scattati da Mert Alas & Marcus Piggott raffigurano Anne e Cillian mentre indossano i nuovi design della collezione, pensati e perfezionati da Donatella Versace fin dalle prime collezioni del marchio e diventati sinonimo di Versace. Oggi sono presentati nella loro essenza, con particolare attenzione alle silhouette pulite, ai tessuti pregiati e alla maestria artigianale.

La collezione

La collezione include: un abito da sera realizzato con una tecnica innovativa che rende il metal mesh più leggero e indossabile, borse Medusa '95 in vernice con goffratura coccodrillo e cappotti e giacche sartoriali in lana pregiata grain de poudre, una giacca sartoriale da uomo in pelle, abiti in jersey o in seta stampata, bustier con dettagli Medusa '95 dorati e knitwear in maxi-jacquard con stampa Barocco.