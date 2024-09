Accuse di stalking, Morgan ammesso a giustizia riparativa

La procedura, complementare al processo, prevede un incontro per la risoluzione del conflitto tra Morgan e Angelica Schiatti, alla presenza di un mediatore, dopo un percorso di lavoro individuale con degli specialisti per Castoldi. Questa decisione potrebbe concorrere a una riduzione della pena in caso di condanna.

Il commento dell'avvocata di Morgan

"Siamo soddisfatti della decisione del giudice, che ha compreso le intenzioni e l'impegno di Castoldi e l'utilità di un invio delle parti al Centro per la giustizia riparativa e mediazione penale 'per la risoluzione delle questioni derivanti dai fatti per i quali è imputato', come ha scritto il giudice nella sua ordinanza, 'senza che questo comporti un pericolo concreto per gli interessati' - ha detto l'avvocata Rossella Gallo -. Auspichiamo che Castoldi possa riprendere immediatamente le proprie attività lavorative ingiustamente interrotte. Ci auguriamo anche di non leggere più sulla stampa notizie distorte in merito ai contenuti processuali, addebitando a Castoldi fatti di reato diverso da quelli di cui è accusato per i quali lui ha già agito nelle sedi opportune ed è pronto a rifarlo".