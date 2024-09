Fragile Festival, musica, arte e discipline sostenibili: il programma

Santeria S.p.A. annuncia FRAGILE FESTIVAL, un evento unico nel suo genere che

avrà luogo dall’11 al 13 ottobre 2024 a Parma in sei splendide location diffuse in città,

Colonne 28, Italia Veloce, due sedi di Laboratorio Aperto, il Palazzo del Governatore e

Borgo del Gallo, tutte facilmente raggiungibili a piedi o in bicicletta in meno di 10 minuti l'una dall'altra. Attraverso incontri, talk, workshop, show cooking e clean up, FRAGILE FESTIVAL, in collaborazione con Scintille BookClub, mira a stimolare un confronto tra cittadini, imprenditori ed istituzioni per costruire un percorso verso un futuro sostenibile. Tra le tematiche affrontate durante la tre giorni, ci saranno l'alimentazione, la tecnologia, l'economia e la finanza, cercando di trovare soluzioni innovative e pratiche su questioni globali e sfide quotidiane, con sguardo concentrato sul futuro e le nuove generazioni. FRAGILE FESTIVAL aprirà al pubblico giovedì 10 ottobre dalle ore 20:30 con la mostra “Marina Caneve. A terra tra gli animali”, una mostra di FMAV in collaborazione con BDC. Fra i protagonisti dei diversi talk e ospiti del festival possiamo trovare Agnese Casadei (attivista di Fridays For Future), Alberto Grandi (Professore di storia del cibo presso l’Università di Parma), Andrea Staid (Docente di Antropologia Culturale e scrittore), Giorgio Segrè (Project manager dell’app Sprecometro), Giulia Innocenzi (content creator e divulgatrice), Luca Martines (Managing Director Corporate di Parma Calcio 1913), Silvia Moroni (Content creator e divulgatrice ParlaSostenibile), Matteo Ward (co-founder and CEO of WRÅD), Michele Guerra (Sindaco di Parma), e Mattia Palazzi (Sindaco di Mantova).

Durante le mattinate di sabato 12 e domenica 13 ottobre sono previste inoltre delle

sessioni di yoga con InStudio, con i tappetini forniti da Reyoga, che porteranno in città momenti di svago e di relax. Per coinvolgere la comunità e le persone cercando di svolgere un ruolo attivo su questioni molto importanti e urgenti come la pulizia delle nostre città, FRAGILE, con la partecipazione di Kristian El Dosoky, Founder e Ceo di 10ksteps4future, ha organizzato per sabato 12 ottobre due speciali momenti di clean up, uno in collaborazione con Legambiente per ripulire insieme il Lungofiume di via Varese, il secondo insieme ai Monnezzari con CVS Emilia e interesserà la zona di quartiere Ghiaia partendo da Borgo del Gallo. Sarà poi previsto un rinfresco con una tisana per tutti i volontari partecipanti al clean up a cura de La Spinosa. Oltretutto, sabato 12 e domenica 13 ottobre alle ore 11.00 sono previsti due imperdibili momenti di show cooking, organizzati insieme a Tuorlo Magazine e dedicati al cibo del futuro, con la partecipazione della Chef Erika Gotta del Ristorante La Bursch a Campiglio

Cervo e Chef Valerio Braschi, Executive Chef e vincitore della sesta edizione di Masterchef Italia.