Elisabetta Gregoraci ricoverata in ospedale, la foto sui social

Elisabetta Gregoraci è attualmente ricoverata in ospedale, come ha fatto sapere lei stessa attraverso alcune Storie pubblicate dalla sua pagina ufficiale di Instagram.

“Voi mandatemi tante energie positive e pensatemi”, ha scritto la conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella, che nelle sue Storie di Instagram ha mostrato le foto del suo braccio mentre stesa sul letto dell'ospedale, con la flebo attaccata. Poi ha spiegato: “La settimana scorsa sono stata ricoverata in ospedale, poi uscita. Ora sono nuovamente qui”. E ha proseguito notando: “E poi arriva un momento il cui il tuo corpo ti chiede di fermarti”. Poco chiare sono le condizioni di Gregoraci, e in queste ore i fan sono pieni di paura e preoccupazione, stringendosi attorno a lei.

Per rassicurare tutti quanti, la diretta interessata ha scritto: “Nulla di grave. Ma devo un attimino pensare a me”.

Poi la richiesta di inviarle tante vibrazioni positive e di pensare a lei in questo delicato momento che sta vivendo. Il secondo ricovero è avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 11 settembre.

Sono tantissimi i commenti, i messaggi di auguri e i cuori che le stanno arrivando in queste ore dalla sua foltissima fanbase. Da notare, infatti, che Elisabetta Gregoraci vanta ben 2 milioni di follower su Instagram, a riprova della sua fama e del suo fedele seguito.



Gregoraci: “Grazie per i messaggi che mi mandate” Ricoverata in ospedale per la seconda volta in pochi giorni, come lei stessa ha confermato, Elisabetta Gregoraci ha ricevuto una vera e propria valanga di messaggi, tanto da spingerla a ringraziare pubblicamente tutti quanti.

Nelle ultime ore ha condiviso un video-selfie sul proprio profilo Instagram in cui la sentiamo dire quanto segue: “Buongiorno, volevo ringraziare per i tanti messaggi belli che mi avete mandato e mi state mandando. Volevo dirvi che tutto si sta piano piano mettendo a posto e di questo sono molto felice. Vi mando un bacio grande e grazie, grazie ancora”.

La conduttrice e showgirl 44enne ha registrato il filmato mentre la si vede sdraiata sul letto dell'ospedale.

Showgirl, ex modella e conduttrice televisiva Elisabetta Gregoraci è una showgirl, ex modella e conduttrice televisiva, nata l’8 febbraio 1980 a Soverato, in Calabria.

La sua fama è principalmente legata alla partecipazione di svariati programmi televisivi e reality show, tra cui ricordiamo il Grande Fratello Vip.

Gregoraci ha anche lavorato nel settore moda, oltre a partecipare a vari eventi di spettacolo.

Come conduttrice, è stata al timone per molti anni del programma Made in Sud.

Il suo curriculum vita e si arricchisce anche di esperienze nel campo della musica e del teatro, che ha sempre affiancato alla carriera nella moda e nel piccolo schermo.

