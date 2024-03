Briatore operato al cuore al San Raffaele: "Prevenzione fondamentale"

L'imprenditore è stato operato per un tumore cardiaco ed è già stato dimesso. Il post sui social: "Avevo una massa benigna che è stata rimossa con un intervento mininvasivo, usando una tecnica endoscopica"

Flavio Briatore è stato operato per un tumore cardiaco ed è già stato dimesso. A confermarlo è stato lui stesso con un video sui social. Briatore è stato operato il 19 marzo da Francesco Maisano, cardiochirurgo del San Raffaele. Si è trattato di un intervento mini-invasivo, eseguito in toracotomia endoscopica, con circolazione extracorporea.

"La prevenzione medica è fondamentale", ha scritto poi Briatore sui social raccontando l’intervento in un video. "A seguito di un controllo di routine - ha raccontato - sono stato operato al cuore poiché avevo una massa benigna che è stata rimossa con un intervento mininvasivo, usando una tecnica endoscopica" ha scritto lui stesso sui social. "L'intervento è perfettamente riuscito, ed io ringrazio calorosamente il Prof. Francesco Maisano, il Team della Terapia Intensiva Cardiochirurgica e del mitico Reparto 1° Q del San Raffaele" ha aggiunto.

Che cos'è un tumore al cuore

Il tumore benigno al cuore che ha colpito Flavio Briatore, operato all'ospedale San Raffaele di Milano, è una patologia rara (queste neoplasie rappresentano lo 0,02% di tutti i tumori dell'uomo), spesso individuata per caso. Una caratteristica tipica dei tumori benigni è che possono crescere, ma non invadere i tessuti circostanti e gli altri organi. I tumori maligni, invece, hanno esattamente questa capacità. Inoltre, queste cellule tumorali possono diffondersi in altre regioni del corpo e formare metastasi.