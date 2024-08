Flavio Briatore apre Crazy Pizza a Napoli. La margherita costa 17 euro

In un'intervista al Corriere della Sera , Flavio Briatore ha annunciato l'apertura di Crazy Pizza, la pizzeria "di lusso" in via Nazario Sauro sul Lungomare di Napoli. "Apriremo alla fine della stagione estiva" ha dichiarato l'imprenditore.

Margherita a 17 euro

Una pizza diversa, "più leggera e con pochissimo lievito", che non mira a fare concorrenza alle altre pizzeria napoletane. E come anticipato, sarà una pizzeria di lusso, e così anche i prezzi. "Esattamente come a Milano, 17 euro, niente di esagerato. E non lo dico per provocazione ma perché sono convinto che il prezzo di 17 euro per gustare una buona pizza in un locale di lusso, serviti da personale qualificato, con dj set e divertimento sia assolutamente corretto". La pizza più costosa sarà quella con il Pata Negra Joselito iberico, "65 euro per la nostra pizza più esclusiva".