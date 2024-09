Sixpm, il nuovo singolo, tra funky e urban, si intitola MyLove

Per il suo ritorno ufficiale, il producer che ha collaborato con artisti come Jovanotti, Elisa, Negramaro, Guè, Annalisa, Tony Effe, tra gli altri, sceglie di chiamare al suo fianco Rose Villan, che quest’anno ha collezionato importantissimi traguardi insieme a un tour completamente sold out, Ernia, rapper centrale della scena italiana, e la crew SLF, formata da MV Killa, Yung Snapp, Lele Blade e Vale Lambo, una tra le più forti nel nostro Paese, in grado di unire l’eredità hip hop napoletana del passato a creatività e innovazione. MYLOVE! si sviluppa su una linea di basso travolgente, con un ritmo inaspettato: una strofa rap old school di Ernia, che abbraccia più generazioni, si fonde alla perfezione con il ritornello pop di Rose Villain e con le strofe in napoletano del collettivo partenopeo SLF.

