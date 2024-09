Radio Zeta Future Hits Live 2024, il concerto all'Arena di Verona

L'Arena di Verona si cambia il vestito e scrive un'altra pagina di musica e vita. Domati il caldo e l'umidità dei Power Hits di RTL, un po' di pioggia e un clima decisamente più fresco accompagnano il Future Hits Live di Radio Zeta , un viaggio in quella che potrebbe essere (e in parte già è) la musica del futuro. Come un ideale passaggio di testimone si comincia con la coppia trionfatrice di questa estate al tramonto, ovvero Annalisa e Tananai con le loro Storie Brevi : un ingresso trionfale per questa coppia artistica, il pubblico è tutto in piedi e canta con loro, un coro infinito e nella mente si ripassa la bella storia breve che ognuno conserverà dell'agosto affidato ormai alla penultima pagina del calendario. Il backstage è un formicaio: c'è Holden che è alla sua prima Arena e gli si legge negli occhi un po' di apprensione, c'è Clara che gioca a calcio balilla sotto gli occhi attenti di Fede, c'è l'angolo della Liguria con Olly e Bresh che chiacchierano, ci sono i Coma_Cose con il loro uomo ombra William Dorini con i quali parlo di amicizie comuni, ci sono Francesco Fredella e Diana Consolazio che vigilano discreti ma presenti pronti a risolvere ogni problema, c'è Angelina Mango guardata amorevolmente dalla mamma Laura Valente. Sembra di essere in una factory: sono curioso di vedere, nei prossimi mesi, se e quali progetti sono nati grazie alla festa di Radio Zeta .

RADIO ZETA REGALA UN SOGNO ALL'ARENA DI VERONA

Il ritmo è serrato, gli artisti che devo salire su quell'enorme palco sono tantissimi e il ritmo è dato dalla conduzione di Paola Di Benedetto, Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati. Il compito di accendere la folla, dopo l'apparizione di Annalisa e Tananai, è affidato ad Alex Wyse con Gocce di Limone. E subito dopo standing ovation per i ritrovati Benji e Fede che in Arena avevano salutato i fan con un concerto di addio e poi ci hanno ripensato e di nuovo nell'anfieatro scaligero si sono dati appuntamento lanciare per il secondo tempo del loro connubio artistico che si intitola Musica Animale. Hanno portato la loro musica in Arena, tra gli altri, Emma, Elodie, Alfa, Alessandra Amoroso, Mahmood, Rose Villain, Geolier e Coma_Cose ma visto che il sottotitolo è il Festival della Generazione Zeta, mi soffermo su quegli artisti i cui progetti seguo da tempo e che Radio Zeta ha voluto sul suo palco. Il primo è Holden che ha cantato Randagi e sta lavorando al suo nuovo progetto; Sarah, classe 2006 ha fatto ballare il pubblico con Sexy Magica: per altro è stata da poco inclusa nel programma Up Next Italia, l’iniziativa di Apple Music rivolta all'identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti. Ele A, accompagnato da un corpo di ballo straordinario, emoziona col singolo KO e poi ci sono Olly, del quale aspetto con aspettative alte il nuovo progetto, e Jvly, giovane produttore musicale che ha condiviso con lo stesso Olly e con Emma una delle canzoni più amate del 2024, Ho Voglia di Te. Sono questi i nomi che, insieme a molti altri che a Verona non erano presenti, possono fare della musica uno strumento di cultura.