Paola Frizziero, la nuova vita dopo Uomini e Donne

“Nonostante avessi tutto – anche tanti soldi – non ero felice, non sentivo la mia vita piena. Una volta che sono venuta a Medjugorje, la Madonna mi ha messo nel cuore tutto quello di cui avevo bisogno”. Paola Frizziero, ex corteggiatrice e tronista dello show Uomini e Donne, è cambiata. Nei primi anni Duemila sedeva nello studio di Maria De Filippi, conquistava il pubblico con la sua personalità, litigava con la rivale Karina Cascella, viveva una storia tormentata lontano dalle telecamere con Salvatore Angelucci, ritornava come tronista e sceglieva Carmine Fummo, che poi la rifiutava. All’epoca aveva 25 anni e lunghi capelli castani, oggi ne ha 41, porta una chioma corta sale e pepe, si è laureata, fa l’insegnante, nel 2019 si è sposata con Francesco e ha due figli. In un’intervista video rilasciata ad un sito dedicato a Medjugorje, Frizziero ha raccontato il suo allontanamento dalla “vita passata, fatta di superficialità”, e il suo avvicinamento alla religione, avvenuto grazie ad una fan incontrata proprio all’epoca della sua massima popolarità. ““Ma tu sei quella di Uomini e Donne? Ti voglio far conoscere mio figlio””, le aveva detto la signora. “Mi seguiva in televisione e mi ha voluto far conoscere un gruppo di preghiera a Napoli, dove io abito”, ha raccontato Frizziero, che ha progressivamente abbandonato le serate in discoteca e gli importanti guadagni per iniziare un cammino di fede: “La Madonna mi ha salvata prendendomi per i capelli: sono guarita dal mio egoismo e dalla mia depressione. Ero attaccata ai vestiti e alle cose estetiche. Piano piano ho capito che tutte queste cose per me non erano importanti: conta di più la bellezza del cuore e grazie a Dio ho incontrato un marito che mi guarda dentro”.