Rossella Brescia, è finita con Luciano Cannito: "Non ho deciso io"

Rossella Brescia e Luciano Cannito, insieme da oltre vent'anni, si sono lasciati. La notizia era nell'aria già da un po', ma solo adesso l'ex ballerina ha deciso di parlarne, spiegando di aver subito quella decisione, mentre si trovava sul set del suo ultimo film.

Rossella Brescia lasciata (a sorpresa) da Luciano Cannito

Nelle scorse settimane, Rossella Brescia ha lavorato alle riprese di Jastimari, con Fabio Troiano. Ed è proprio mentre si trovava sul set, che Luciano Cannito le ha comunicato di volersi separare. "Per me è stato uno choc", ha spiegato la 53enne. Che, ora che la notizia l'ha metabolizzata, ha scelto di usare l'ironia: "Se ce l'ha fatta Jennifer Aniston (FOTO) dopo che Brad Pitt l'ha lasciata, ce la posso fare pure io. E non mi devo misurare con Angelina Jolie. Almeno in quel caso c'era un motivo".

L'attrice ha spiegato di non aver ancora compreso perché quella relazione - da lei considerata un vero e proprio matrimonio - sia finita. Tuttavia, ha raccontato d'essere rimasta amica del suo ex, e di continuare a sentire la figlia di lui, che ha praticamente visto crescere.

Del resto, i due stavano insieme da oltre vent'anni, da quando il coreografo la guidava nella sua Carmen al Teatro Massimo di Palermo. E per diverso tempo hanno provato a diventare genitori di figli mai arrivati. Ma Rossella ha sempre spiegato di non avere rimpianti, e di essere felice accanto a quell'uomo che definiva "signorile, quasi d'altri tempi, pieno di attenzioni". Ed è anche in ragione di quell'amore, di quella complicità e di quel senso di rispetto, che ancora stenta a crederci, pensando di non essere più una coppia.