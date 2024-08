Al via Impiatto Forte, il concorso social con lo chef Cannavacciuolo

Sul canale Instagram di Vicolungo The Style Outlets è partita la terza edizione di “Impiatto Forte”, il concorso social di cucina promosso dal centro che permetterà ai finalisti di sfidarsi a colpi di “impiattamenti” sotto la guida attenta dello chef Antonino Cannavacciuolo . Terza edizione, tre finalisti: quest’anno, infatti, i fortunati partecipanti che si sfideranno nel centro non saranno più due come nelle edizioni passate, bensì tre, per una sfida ancora più avvincente.

Impiatta, partecipa…vinci!

Il 2024 è un anno importante per il centro di Vicolungo - uno dei due centri gestiti in Italia da NEINVER, player leader nel settore degli outlet in Europa - che compie venti anni dalla sua inaugurazione. Quale modo migliore di dare inizio ai festeggiamenti se non con dei piatti ben presentati a tema “party di compleanno”?

Fino al 23 agosto, i fan del noto chef campano e di Vicolungo The Style Outlets potranno cogliere l’occasione e divertirsi a mettersi alla prova, condividendo via Instagram Story le proprie creazioni culinarie per fare i migliori auguri all’outlet e taggando l’account ufficiale del centro (@vicolungothestyleoutlets). Il segreto per vincere? Creare piatti appetitosi, ma anche particolarmente belli!

La sfida finale: appuntamento a Vicolungo il 12 settembre

Terminata la prima fase del contest, una giuria selezionerà i tre concorrenti che, più di tutti, avranno dimostrato creatività e attenzione ai dettagli nella realizzazione dei loro (im)piatti. I finalisti avranno la possibilità di sfidarsi in un live show davanti allo chef, supportati dal tifo di amici, fan e visitatori dell’outlet.

L’evento, gratuito e aperto a tutti, si terrà nella piazza principale del centro giovedì 12 settembre dalle 17.00 e sarà anche una buona occasione per incontrare di persona lo chef, scattare foto e scambiare quattro chiacchiere.