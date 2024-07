I ballerini Virginia Tomarchio e Amilcar Gonzales si sono sposati

Le nozze a Catania

Virginia Tomarchio e Amilcar Gonzales sono una coppia sposata, come provano le tante Storie su Instagram ripostate dalla sposa e dallo sposo ricche di congratulazioni per i due ballerini.

A distanza di poche ore dal “Sì, lo voglio” i due innamorati sono felici di condividere con i loro follower sui social le istantanee di una giornata magica caratterizzata da una cerimonia all'aperto, in provincia di Catania, a Trecastagni.

La cerimonia, che si è svolta nel verde, in un'atmosfera bucolica, è stata seguita da una grande festa sotto le stelle, dove non sono mancati spettacolari momenti di danza, come è logico.

Nei video ripostati dai neo-sposi, i due ballerini volteggiano e si lanciano nelle acrobazie concesse dai rispettivi abiti nuziali.

La sposa ha optato per lo stile romantico e sartoriale della designer Sarah Arcifa che ha mostrato sui social le trasformazioni del wedding dress in pizzo caratterizzato da uno scenografico velo a mantella col cappuccio. Eliminato il sopragonna, l'abito è diventato un tubino adatto per il party serale danzante.

Lo sposo, ballerino cubano che ad Amici ha partecipato da insegnante professionista e che ha una lunga carriera alle spalle che include esperienze al Teatro dell'Opera di Roma, ha invece optato per un fresco completo color salmone indossato senza cravatta e con la camicia col colletto sbottonato.