NUOVI PROGETTI

Recentemente, Paola ha raccontato che dopo i grandi successi in coppia degli anni Novanta e Duemila, Chiara aveva detto basta: “Il nostro sodalizio ha scricchiolato più da parte sua che da parte mia, Chiara ha iniziato a soffrire questo binomio. Entrambe abbiamo sofferto, ma forse io di più, sono la più piccola: lei aveva deciso la separazione e io l’ho subita. Ho dovuto assecondare la sua scelta e nel tempo ho cercato di comprendere le sue ragioni”. Chiara, però, vede i fatti anche da un altro punto di vista: “Abbiamo una percezione diversa di quello che è successo. Come Paola sono soprattutto una gran lavoratrice e quando ho preso la decisione di fermarci è stato molto doloroso anche per me. Io ci pensavo da anni, perché le cose non andavano bene, ma visto che faccio fatica ad affrontare i conflitti perché temo le reazioni delle persone, non sapevo come dirglielo. Solo che non si poteva più andare avanti”. Tra le ragioni, c’erano state anche questioni economiche emerse nel 2013: “Dopo aver già pagato di tasca nostra l’album Giungla, avremmo dovuto spendere anche per la promozione e gli eventi. Paola non voleva capire cosa rischiavamo, così prima di fallire e finire a strisciare per terra, tirai il freno. La pausa alla fine ci ha fatto bene: ci siamo concentrate più su noi stesse e ci siamo ricaricate. La qualità della vita, dopo i quaranta, è importante”. Oggi Paola e Chiara collaborano “solo quando ci va, la musica deve farci divertire senza ansie”. A settembre, Paola debutterà al tavolo della giuria di X Factor, mentre Chiara proseguirà la carriera da attrice dopo Mare Fuori 3 e 4 con l’esordio al cinema nel film americano Under the Stars, girato in Puglia con Andy Garcia e Toni Collette.