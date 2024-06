Lucio Presta, agente dei vip e marito di Paola Perego, è stato vittima di un incidente nella campagna della Sabina.

A raccontare cosa è successo è stato lui stesso, intervistato da Novella 2000.

L'incidente di Lucio Presta

Secondo quanto riportato dal giornale, Presta si trovava alla guida del suo trattore quando, all'improvviso, il mezzo gli si è rovesciato addosso. Tuttavia, è riuscito a cavarsela con lesioni a una spalla e con alcune costole fratturate, grazie alla sua prontezza d'animo. Nell'incidente, infatti, sarebbe riuscito a mettersi su un fianco, proteggendo gli organi vitali dall'impatto con il mezzo agricolo. Ricoverato d'urgenza, è stato subito operato. E, ora, si trova in convalescenza.

Per via di quanto successo, Lucio Presta e Paola Perego non saranno al matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi, il prossimo 6 luglio.

"Se non fossi riuscito a mettermi sul fianco, mi sarei schiacciato gli organi interni", ha raccontato il manager. Che, nei mesi scorsi, ha dovuto fare i conti anche col tumore al rene della moglie, Paola Perego.