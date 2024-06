Il Papa ai comici: "Portate il sorriso in mezzo a notizie cupe"

Prima di partire per la Puglia per intervenire al G7, il Pontefice ha incontrato una delegazione di umoristi arrivati da tutto il mondo. “Guardo con stima a voi artisti che vi esprimete con il linguaggio dell’ironia", ha detto Francesco. Poi ha aggiunto: “Denunciate gli eccessi del potere; date voce a situazioni dimenticate; evidenziate abusi; segnalate comportamenti inadeguati... Ma senza spargere allarme o terrore, ansia o paura. Voi svegliate il senso critico facendo ridere e sorridere”

Prima di partire per il G7 che si tiene in Puglia, dove incontrerà anche una decina di Capi di Stato, Papa Francesco ha incontrato nella Sala Clementina del Vaticano una rappresentanza degli artisti del mondo dell'umorismo provenienti da tutto il mondo. L'evento è stato promosso dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione e dal Dicastero per la Comunicazione e vi hanno partecipato 107 artisti, non solo attori ma anche scrittori umoristici e vignettisti. A inizio udienza, il pontefice ha salutato i suoi ospiti sottolineando ome "in mezzo a tante notizie cupe, immersi come siamo in tante emergenze sociali e anche personali, voi avete il potere di diffondere la serenità e il sorriso".

"Ridere aiuta a rompere le barriere sociali, a creare connessioni tra le persone" "Siete tra i pochi ad avere la capacità di parlare a persone molto differenti tra loro, di generazioni e provenienze culturali diverse. A modo vostro - ha proseguito Francesco - voi unite la gente, perché il riso è contagioso. È più facile ridere insieme che da soli: la gioia apre alla condivisione ed è il miglior antidoto all'egoismo e all'individualismo. Ridere aiuta anche a rompere le barriere sociali, a creare connessioni tra le persone. Ci permette di esprimere emozioni e pensieri, contribuendo a costruire una cultura condivisa e a creare spazi di libertà". leggi anche Il Papa: "Omelie devono durare massimo 8 minuti o gente si addormenta"

"Denunciate abusi potere senza ansia" Il Papa ha anche sottolineato come i comici riescano a fare "un miracolo: riuscite a far sorridere anche trattando problemi, fatti piccoli e grandi della storia. Denunciate gli eccessi del potere; date voce a situazioni dimenticate; evidenziate abusi; segnalate comportamenti inadeguati...". Il Pontefice ha però consigliato di non "spargere allarme o terrore, ansia o paura, come fa molta comunicazione; voi svegliate il senso critico facendo ridere e sorridere. Lo fate raccontando storie di vita, narrando la realtà, secondo il vostro punto di vista originale; e in questo modo parlate alla gente di problemi piccoli e grandi". leggi anche Vaticano, Papa: "Accogliere i gay in Chiesa, ma prudenza nei seminari"

"Si può ridere di Dio, non è una bestemmia, ma senza offendere" "Si può ridere anche di Dio? Certo, non è una bestemmia questa, come si gioca e si scherza con le persone che amiamo", ha aggiunto il Papa. spiegando che "la tradizione sapienziale e letteraria ebraica è maestra in questo! Si può fare ma senza offendere i sentimenti religiosi dei credenti, soprattutto dei poveri". Francesco ha voluto sottolineare: "Il vostro talento è un dono prezioso. Insieme al sorriso diffonde pace, nei cuori, tra le persone, aiutandoci a superare le difficoltà e a sopportare lo stress quotidiano. Ci aiuta a trovare sollievo nell'ironia e a prendere la vita con umorismo". Poi ha concluso: "A me piace pregare ogni giorno, lo faccio da oltre quarant'anni, con le parole di San Tommaso Moro: 'Dammi, Signore, il senso dell'umorismo'. Questa è una grazia che chiedo tutti i giorni, perché mi fa prendere le cose con lo spirito giusto". leggi anche Il Papa in Campidoglio: "Roma sia al servizio degli umili". VIDEO

Whoopie Goldberg: "Incontro meraviglioso". Litizzetto: "In genere ci vediamo solo ai funerali" "Un incontro meraviglioso": è raggiante Whoopie Goldberg all'uscita dell'incontro con Papa Francesco. Alla domanda se il Pontefice parteciperà a Sister Act 3 (lei aveva qualche tempo fa postato un video in cui scherzando parlava di questa eventualità), l'attrice americana ha risposto ridendo: "Oggi non era il contesto giusto per chiederglielo, probabilmente gli invierò una mail". Luciana Litizzetto, che ha letto la preghiera del buonumore di San Tommaso, ha commenttoa: "Oggi è una giornata di gioia, di solito ci vediamo solo per i funerali...". C'era anche Geppi Cucciari, arrivata da Francesco con una bottiglia di mirto: "La regola della Sardegna è non arrivare mai a mani vuote". Christian De Sica ha detto "Il Papa è più spiritoso di noi". Poi ha rivelato che Bergolgio gli ha detto di avere visto il film Miracolo a Milano del padre Vittorio De Sica "cinque volte". "Mi ha colpito molto quando il Papa ha detto che facciamo sorridere Dio. Noi ci accontentiamo di far ridere... già se qualcuno ride va bene", ha scherzato Giovanni Scifoni. Anche Giacomo Poretti è stato colpito dalla frase del Pontefice: "Tutte le volte che si riesce a far sorridere, facciamo sorridere anche Dio, è un messaggio da meditare". "Io devo ancora capire come fare sorridere Dio", ha invece scherzato dal canto suo Luca Bizzarri. leggi anche Com'è umano lui!, ciò che c'è da sapere sul biopic su Paolo Villaggio