Com'è umano lui!, ciò che c'è da sapere sul biopic su Paolo Villaggio

Com'è umano lui!, diretto da Luca Manfredi, va in onda in prima visione su Rai 1 giovedì 30 maggio. Ambientato a Genova negli anni Sessanta, è un biopic sul Paolo Villaggio degli inizi, con Enzo Paci nei panni del leggendario "ragionier Fantozzi".

La vera storia di Paolo Villaggio

Nella Genova degli anni Cinquanta, Paolo Villaggio è amico di un giovanissimo Fabrizio De Andrè e del Polio, docente di greco costretto in sedia a rotelle. Di giorno, mentre Polio lavora, Paolo e Fabrizio dormono e - talvolta - compongono canzoni, come Il Fannullone e Carlo Martello. Poi, un giorno, la fidanzata di Paolo (Maura Albites) resta incinta. E lui viene costretto a sposarla dal padre, ingegnere della "Genova bene", che gli trova un lavoro alla Cosider. Per sette anni, Paolo Villaggio è un semplice impiegato, con poca voglia di lavorare, molte assenze e un amico (il ragionier Bianchi, che poi ispirerà Fantozzi) con cui giocare a battaglia navale. Nel tempo libero si esibisce con la compagnia Baistrocchi, fino a quando viene scoperto da Maurizio Costanzo (FOTO). Che, affascinato dal “professor Otto von Kranz”, maldestro prestigiatore tedesco a cui Villaggio dà vita, gli offre un contratto al suo teatro romano 7x8. Comincia così una carriera inarrestabile. Tutto questo viene raccontato dal biopic Com'è umano lui!.