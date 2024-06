L'attore statunitense, pluripremiato e noto per aver interpretato lo spazzacamino Bert in Mary Poppins, si è aggiudicato il suo quarto Emmy in carriera per la sua intepretazione nella soap Days Of Our Lives. Tra gli altri vincitori: la coppia Mark Consuelos (Hiram Lodge in Riverdale) e Kelly Ripa e Courtey Hope