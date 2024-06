In una seconda clip, la cantante viene ripresa in ospedale , collegata ad una macchina. Ma ci sono, nel post, anche immagini di lei in studio di registrazione , probabilmente per incidere il nuovo singolo The End. E, ancora, foto dei suoi occhi gonfi di lacrime, braccia attaccate alle flebo, e lo screenshot di una nota nel suo telefono intitolata "La fottuta fine del mondo"

"Mi sembra di essere una vecchia signora", dice Halsey ad alta voce nel primo video, mentre si massaggia le gambe doloranti. "Mi sono detta che mi concederò altri due anni, per affrontare la malattia ". Quando avrà 30 anni, tornerà ad essere super sexy, piena d'energia, e non sarà più malata. "Potrò semplicemente rivivere i miei vent'anni quando ne avrò trenta", dice, nel tentativo di cercare in sé la forza per affrontare tutto questo.

Con una serie di video e di foto, la cantante statunitense Halsey ha raccontato ai suoi fan la battaglia contro il lupus e contro la leucemia . "Per farla breve, sono fortunata ad essere viva", ha scritto la 29enne nella didascalia. "Per farla breve, ho scritto un album".

Il supporto dei fan (e delle star)

Martedì 4 giugno, Halsey ha pubblicato una nuova canzone, una ballad con chitarra acustica dal titolo The End. Una sorta di preview del suo prossimo album (l'ultimo, If I Can’t Have Love, I Want Power, è datato 2021).

Sotto al post del singolo, e sotto al post col racconto della malattia, i fan hanno lasciato moltissimi messaggi di supporto. "Sei un'ispirazione per così tanti", ha scritto l'account Instagram ufficiale di MTV. "Spero che tu stia bene, bella signora", ha commentato Rita Ora, mentre il cantante colombiano Sebastian Yatra ha postato una serie di emoji a rappresentare la forza. "Ti invio amore, forza e guarigione", ha scritto invece la top model Heidi Klum, lasciando un cuore rosso. "Per farla breve, grazie per aver condiviso la tua voce e la tua vulnerabilità con il mondo. Per farla breve, siamo sempre qui per te": queste invece le parole della Leukemia & Lymphoma Society. Che, con un comunicato stampa, ha annunciato la donazione da parte della cantante in occasione dell'uscita di The End.

Non è la prima volta, che Halsey racconta ai fan dei suoi problemi di salute. Già nel 2022 le era stata diagosticata la sindrome di Ehlers-Danlos, la sindrome di Sjogre, la sindrome da attivazione dei mastociti - nota come MCAS - e la sindrome da tachicardia ortostatica posturale, nota come POTS.