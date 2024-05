Ghostbusters - Minaccia Glaciale, il film è su Sky Primafila Premiere

Le parole del regista Gil Kenan

"Prendere il timone di un film di Ghostbusters è una responsabilità enorme. Ogni film che è venuto prima ha alcuni momenti cinematografici indimenticaboli Abbiamo lavorato tutti insieme er creare un film degno dela saga cinematogtafica degli Acchiappafantasmi. Come tutti i film del franchise, Ghostbusters: Frozen Empire è progettato per essere un punto di ingresso sia per i nuovi spettatori che non hanno mai visto un film di Ghostbusters, sia per gli irriducibili che conoscono i film a memoeia, Ghostbusters ha cambiato la mia vita da bambino: la miscela unica di paura e commedia... Non avevo mai sperimentato nulla di simile in un cinema prima d'ora. Ciò che mi ha davvero colpito è stato il divertimento di tutto questo, la gioia sullo schermo. È stata quella sensazione, un viaggio da brivido attraverso il mondo soprannaturale che ci circonda, che mi ha ispirato nel creare il tono di Ghostbusters: Frozen Empire. A volte divertente, a volte spaventoso, sempre divertente. E non solo per i fan adulti che come me sono cresciuti con i film, ma per tutto il pubblico, compresi i bambini che avranno la stessa età che avevo io quando ho visto per la prima volta Ghostbusters... Ragazzi che spero scoprano in questo film lo stesso brivido di scoperta nel mondo di Ghostbusters che ho provato io nel 1984