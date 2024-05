"il mese della forza"

Un cineconcerto voluto non a caso a maggio, il “mese della forza”. Lo spettacolo si è svolto, infatti, nel capoluogo lombardo proprio in coincidenza con il 4 maggio, ovvero lo "Star Wars Day". Una giornata celebrativa della saga nata grazie al gioco di parole con la frase May the Force be with you (che la Forza sia con te), un suono simile a May the Fourth, il 4 Maggio, appunto. In questa data i fan di Star Wars si riuniscono ogni anno per festeggiare l’evento dell’anno indossando abbigliamento a tema e colorate spade laser.



Da quando è stato rilasciato il primo film di Star Wars oltre 45 anni fa, la saga ha avuto un impatto sismico sulla storia del cinema. Il film e la sua colonna sonora certificata platino dalla RIAA® includono diciassette tracce composte dal leggendario vincitore dell'Oscar® e del GRAMMY Award®, John Williams