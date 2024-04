Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo, prima foto ufficiale insieme

Giulia De Lellis ha un nuovo amore, e non è – come si era ipotizzato nelle settimane scorse – un ritorno di fiamma con Andrea Damante. Dopo la rottura con Carlo Gussalli Beretta, la influencer aveva fatto parlare di sé per una serie di incontri con il suo ex e per alcune misteriose foto con indizi disseminate sui suoi profili social: due piatti su un tavolo di ristorante, un cuore bianco e due bufali. Mistero svelato ora, quando sull’account Instagram della Fondazione Giancarlo Ligabue è apparsa la prima foto ufficiale con Giano Del Bufalo. I due sono stati infatti ospiti del Vernissage Futuro Remoto, il 17 aprile a Palazzo Erizzo Ligabue, a Venezia.