The Voice Generations, cosa sapere sullo spin-off di The Voice

Parte oggi su Rai 1 The Voice Generations, lo spin-off di The Voice che mette a confronto parenti, amici e colleghi accomunati dalla passione per la musica. I concorrenti, che si sfideranno in due puntate, previste per il 12 e il 19 aprile, dovranno avere l’unico requisito di appartenere a generazioni differenti. A condurre il tv show sarà sempre Antonella Clerici, accompagnata in questa avventura targata Rai da Loredana Bertè, Gigi d’Alessio, Clementino e Arisa, volti già noti all’interno del programma.