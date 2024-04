Damiano Carrara e la moglie svelano il sesso del bebè. VIDEO

Sulle note di She's The One di Robbie Williams, Damiano Carrara e la moglie hanno scoperto di aspettare una bambina . "Quante volte a chiederci se l’amore più grande della nostra vita sarebbe stato un lui o una lei", hanno scritto su Instagram, raccontando quanto in questi mesi abbiano fantasticato, sognato e aspettato con trepidazione. Il sesso del bambino, hanno scelto di saperlo tra le mura di casa, insieme al fidato cane Paco. Sul tavolo, una torta . La più importante e significativa della loro esistenza. La crema, di un delicato rosa , ha svelato l'arrivo di una bambina . "Sarai l’amore più grande della nostra vita piccola nostra. Mamma e papà non vedono l’ora di conoscerti e stringerti forte": con queste parole, la coppia ha concluso un video diventato virale. Tanti i commenti degli amici vip, da Fabio Caressa e Barbara Petrillo (anche loro concorrenti di Pechino Express, come Damiano) ai colleghi chef di Carrara.

Progetti di vita

Come si chiamerà la bambina? Damiano e Chiara ancora non lo sanno. Come svelato in una lunga intervista a Chi, Chiara vorrebbe deciderlo al momento della nascita. Damiano, invece, vorrebbe farlo subito. Anche perché ha già inventato un dolce per la figlia. E, ora, vorrebbe "battezzarlo". Del resto, il pasticciere ha confessato d'essere "fregato": sa già che la vizierà molto. Mentre la moglie proverà ad essere una mamma presente e amica, di aiuto e di sostegno. Esattamente quello che sua madre è per lei. "Ci siamo messi insieme per creare una famiglia, siamo cresciuti ancora di più come coppia e il lavoro ci rafforza quanto a fiducia e complicità", ha raccontato. Mentre il volto di Bake Off Italia l'ha definita strepitosa, piena di idee. La sua spalla destra e sinistra che, ora, sta per renderlo padre.