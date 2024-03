Corina Weikl , famosa tatuatrice con studio a New York, è volata a Los Angeles per un tatuaggio decisamente speciale. All'interno di una residenza privata, con piscina a sfioro e vista mozzafiato, ha tatuato Chris Hemsworth e Matt Damon . Il video che mostra Chris tenere divertito la mano di Matt, mentre Weikl lavora sul suo bicipite destro, è diventato virale. E il motivo è chiaro. Damon sembra decisamente soffrire, mentre l'amico gli accarezza la fronte, e la moglie Luciana osserva ridendo la scena insieme ad Elsa Pataky. L'attore di Thor, al contrario, sembra molto rilassato mentre il suo disegno prende forma. I tatuaggi sono stati realizzati prima della cerimonia degli Oscar . E, insieme a loro, anche la moglie di Hemsoworth si è fatta tatuare. Cos'hanno scelto? Elsa una mezzaluna tra il polso e il dorso della mano, Chris un motivo astratto sull'avambraccio, mentre Matt non ha svelato il risultato finale.

Un'amicizia lunga un decennio

Matt Damon e Chris Hemsworth sono grandi amici da oltre dieci anni. Matt vola spesso a Sydney da Chris, ospite della sua villa di Byron Bay. Hemsworth, sposato con la modella e attrice spagnola Elsa Pataky, ha una figlia di 11 anni (India) e due gemelli di 9 (Sasha e Tristan). Damon, insieme alla moglie Luciana, ha invece tre figlie: Isabella (17 anni), Gia (15) e Stella (13). Spesso le due famiglie escono insieme, in Australia o negli Stati Uniti. "Siamo diventati amici nel periodo in cui ho iniziato a lavorare", ha raccontato Chris. "Matt è un ragazzo normale che ha capito come comportarsi come una star del cinema". Ed è proprio quella normalità, che li tiene tanto uniti.