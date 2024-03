Arnold Schwarzenegger operato al cuore per la quarta volta

Arnold Schwarzenegger è stato operato al cuore per la quarta volta. La star di Hollywood, 76 anni, si è fatta impiantare un pacemaker dopo 3 interventi di bypass: "Ora sono più simile a una macchina”, ha scherzato l’attore del film Terminator. Il divo aveva un difetto cardiaco congenito, come ha rivelato nel suo podcast "Arnold's Pump Club".

Schwarzenegger: “So che andare contro il mio istinto alla segretezza ed essere trasparente aiuta le persone”

L’ex governatore della California ha continuato durante l’episodio del suo podcast: "Tutto ciò che riguardava l'assistenza sanitaria era tenuto per sé”, riferendosi alla sua educazione in Austria.

“Ma ho ricevuto tanti messaggi ed email da persone nate con una valvola aortica bicuspide, come me, dicendomi che parlare dei miei interventi chirurgici di sostituzione della valvola ha dato loro coraggio e speranza per affrontare le proprie. Quindi, poiché so che andare contro il mio istinto alla segretezza e essere trasparente aiuta le persone, quale scelta ho?", ha aggiunto in maniera retorica la star.