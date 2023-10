Arnold Schwarzenegger ha ammesso la rivalità con Sylvester Stallone

“Eravamo rivali cinematografici, ma abbiamo portato la competitività all’estremo”. In un episodio di The Graham Norton Show Arnold Schwarzenegger ha ammesso che durante gli anni Ottanta e Novanta la rivalità con Sylvester Stallone “è andata fuori controllo” e che entrambi hanno cercato di farsi "deragliare a vicenda”. I due attori, emersi nello stesso periodo come icone di film d’azione, rispettivamente Terminator per Schwarzenegger e Rambo per Stallone, hanno vissuto a lungo un antagonismo: “Ciascuno doveva avere il corpo migliore, dovevamo uccidere più persone nei nostri film e dovevamo avere i fucili più grossi”. Lontani ricordi, ora sostituiti da una profonda amicizia nata grazie all’investimento comune nel locale Planet Hollywood, che ha consentito una reciproca e fortunata scoperta. Schwarzenegger ha infatti cambiato opinione su Stallone: “È un meraviglioso essere umano e ora siamo inseparabili”.