Arnold Schwarzenegger compie 75 anni: i suoi 5 film indimenticabili

L'attore ed ex governatore della California è stato tra gli action man per eccellenza di Hollywood, grazie a successi come "Conan il Barbaro" e "Terminator"

Scritto e diretto da James Cameron, lo stesso di Avatar e Titanic, il lungometraggio consolida la celebrità dell’attore, che interpreterà il cyborg assassino del titolo in altri quattro film legati alla saga. Qui, Terminator viene inviato indietro nel tempo, dal 2029 al 1984, per uccidere Sarah Connor, interpretata da Linda Hamilton.

Tratto dall'omonimo racconto di Charles Gaines del 1972, Il gigante della strada (anche conosciuto in Italia con il titolo Un autentico campione) ruota attorno a una palestra, venduta da un disonesto uomo d’affari a un giovane orfano allo scopo di demolirla. Per questo film, l’attore californiano vince un Golden Globe come miglior attore esordiente.

I Gemelli (1988)

Dopo essere diventato uno degli action man di riferimento a Hollywood, Schwarzenegger cambia genere, mettendosi alla prova in questa commedia di Ivan Reitman in cui interpreta il gemello di Danny De Vito. Per questa pellicola, in accordo con la produzione, l’attore ottiene il compenso più alto della sua carriera, pari al 10% degli incassi totali.

True Lies (1994)

In True Lines l’interprete californiano torna al film d’azione e torna anche a essere diretto, per la terza e ultima volta in carriera, da James Cameron. Il progetto ruota attorno a una moglie annoiata (Jamie Lee Curtis), che scopre la vera vita del noioso marito: non un venditore di computer, ma un agente segreto, con la missione di arrestare terroristi nucleari.