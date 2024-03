Johnny Depp, l'attrice Lola Glaudini lo accusa di maltrattamenti

Nei giorni scorsi, si è tornato a parlare di un episodio del poadcast Powerful Truth Angels, registrato all'inizio dell'anno. Nel corso della puntata, Lola Glaudini raccontava alcuni aneddoti dal set di Blow. A cominciare da una reazione (molto poco piacevole) di Johnny Depp.

Il racconto di Lola Glaudini

Lola Glaudini ha raccontato di essere stata incaricata dal regista, Ted Demme, di scoppiare a ridere su una battuta di Johnny Depp. Tuttavia, l'attore non la prese benissimo. Almeno secondo il suo racconto. "Mi si avvicinò, mi puntò il dito in faccia e mi chiese chi c***o pensassi di essere", ha ricordato Lola Glaudini. "Stai zitta, c***o. Sto cercando di recitare le mie battute e mi stai facendo deconcentrare. Sei una f*****a idiota. Oh, ora non è poi così divertente vero? Adesso puoi stare zitta? Ecco, resta così: zitta". Per l'attrice, Blow era il primo grande film dopo una gavetta nelle produzioni indipendenti. Non conosceva Johnny Depp, ma era il suo idolo, e non poteva essere più felice di lavorare con lui. La sua reazione la fece rimanere malissimo. "Non piangere, non piangere, non piangere: questo continuavo a ripetermi", ha raccontato. I due, poi, si sarebbero chiariti senza però farlo per davvero. Glaudini ha raccontato che più tardi, quello stesso giorno, Depp la raggiunse per giustificarsi: "Sai, prima intrappolato nel mio personaggio, stavo facendo quel suo accento di Boston, ed ero confuso. Quindi sono un po’ teso e cose del genere. Volevo solo assicurarmi che fossimo a posto", le avrebbe detto. La reazione dell'attrice sarebbe stata impassibile, nonostante sul set avessero cominciato a trattarla come se il problema fosse lei.