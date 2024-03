Giovanni Allevi: "Ho camminato all'inferno e ho regalato sorrisi"

Ospite dello spettacolo gratuito al Forum di Assago 'Happiness on Tour. Vite – Storie di felicità', in occasione della Giornata Mondiale della Felicità 2024, il maestro Allevi regala la sua testimonianza di vita a seimila studenti lombardi delle scuole superiori spiegando loro le fasi della sua battaglia alla malattia

Dal palco del Forum di Assago di Milano, oggi, 20 marzo, nella Giornata Mondiale della Felicità istituita dall'Unesco, in occasione dello spettacolo gratuito dedicato al tema 'Happiness on Tour. Vite – Storie di felicità', il compositore Giovanni Allevi, regala a una platea di giovani studenti e non, la sua preziosa testimonianza di vita e speranza. Un intervento molto atteso, quello del Maestro tornato solo di recente in pubblico nell'ultimo festival di Sanremo. Un racconto intimo il suo, che parla della lotta alla malattia, della voglia di gioire dei più piccoli doni e della felicità giunta dopo il suo "viaggio all'inferno".