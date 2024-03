Società contenuti hard offre 500mila $ a John Cena dopo gli Oscar

Sono stati offerti 500mila dollari all’attore e wrestler per via del suo “spogliarello” alla cerimonia di consegna degli Academy Awards, andata in scena lo scorso 10 marzo. A offrire questa cifra è stato un sito per adulti, che ha proposto il cachet a più zeri alla star di Hollywood per partecipare a uno spettacolo esplicito in webcam

La cifra di 500mila dollari è stata offerta all’attore e wrestler per via del suo “spogliarello” alla cerimonia di consegna degli Academy Awards, andata in scena lo scorso 10 marzo. A offrire tale cifra è stato un sito per adulti, che ha proposto il cachet a più zeri alla star di Hollywood per partecipare a uno spettacolo esplicito in webcam.



John Cena si è quasi completamente spogliato, indossando solo una busta per coprire le parti intime (ma in realtà sotto la busta non era nudo, come vedremo nel dettaglio nei prossimi paragrafi) in uno sketch con il presentatore Jimmy Kimmel.

Il muscolosissimo divo hollywoodiano e star del wrestilg, 46 anni, ha messo tanta, tantissima carne al fuoco durante il più importante show targato stelle e strisce, mostrando il suo fisico super palestrato e perfettamente scolpito mentre annunciava il premio ai Migliori costumi (che è andato al film Povere creature!).

Forse non tutti sanno che questo sketch divertente è stato un chiaro riferimento a un vero spogliarello che nel 1974 ha interrotto la cerimonia di consegna degli Oscar.