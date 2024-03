Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination

Simona Tagli, Anita Olivieri, Federico Massaro, Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese sono i concorrenti al televoto

Sono ormai passati più di sei mesi dall’inizio di questa edizione del Grande Fratello, due inquilini hanno già conquistato un posto in finale, mentre il destino degli altri concorrenti è ancora in bilico. Simona Tagli, Anita Olivieri, Federico Massaro, Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese sono attualmente al televoto.

grande fratello, CINQUE concorrenti al televoto Giovedì 14 marzo Alfonso Signorini condurrà una nuova puntata del reality-show, presenti nello studio di Cinecittà Cesara Buonamici come opinionista e Rebecca Staffelli (FOTO) in qualità di rappresentante del pubblico social. In queste ore i telespettatori stanno decidendo chi salvare e chi condannare al ballottaggio eliminatorio tra Simona Tagli, Anita Olivieri, Federico Massaro, Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese. Il concorrente meno votato andrà direttamente al prossimo televoto. approfondimento Grande Fratello, Rosy Chin è la seconda finalista

Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda lunedì 11 marzo, Rosy Chin ha avuto la meglio su tre inquilini staccando un biglietto per l’appuntamento conclusivo. In finale anche Beatrice Luzzi. approfondimento Grande Fratello, eliminata Grecia Colmenares

Attesa per la nuova puntata in cui il conduttore metterà al centro gli avvenimenti delle ultime ore. Ancora in gioco tredici concorrenti, ma soltanto uno di loro potrà salire sul gradino più alto del podio. L’ultima puntata del programma è attualmente prevista per giovedì 4 aprile.