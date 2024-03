grande fratello, eliminata grecia colmenares

Giovedì 7 marzo Alfonso Signorini ha condotto una nuova puntata del reality-show, al suo fianco Cesara Buonamici come opinionista e Rebecca Staffelli (FOTO) in qualità di rappresentante del pubblico social. Tra i momenti clou della puntata c'è stato l’esito del ballottaggio che ha condannato Grecia Colmenares. Queste le percentuali di voto: 25% per Simona Tagli, 17% per Letizia Petris, 15% per Greta Rossetti, 14% per Massimiliano Varrese, 12% per Anita Olivieri, 9% per Federico Massaro e infine l’8% per l’attrice.