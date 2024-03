Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination giovedì 7 marzo

Giovedì 7 marzo Alfonso Signorini condurrà una nuova puntata del Grande Fratello. Il presentatore sarà affiancato come sempre da Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e da Rebecca Staffelli ( FOTO ) in qualità di rappresentante del pubblico social. Sette concorrenti al televoto.

grande fratello, cosa succederà lunedì 7 marzo

Ci si avvicina sempre di più all’appuntamento conclusivo con questa edizione del reality-show. Mentre Beatrice Luzzi ha già conquistato un posto in finale, il destino degli altri concorrenti è ancora in bilico. Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda lunedì 4 marzo, gli inquilini hanno fatto le nuove nomination mandando al televoto cinque concorrenti, oltre a Massimiliano Varrese e ad Anita Olivieri già al ballottaggio.

Gli inquilini attualmente sottoposti al giudizio del pubblico a casa sono Simona Tagli, Grecia Colmenares, Greta Rossetti, Federico Massaro, Letizia Petris, Massimiliano Varrese e Anita Olivieri.