Teatro alla Scala, striscione "Cessate il fuoco" sul sipario

Il messaggio prima del balletto Madina per chiedere la fine del conflitto tra Israele e Hamas

La Scala per la pace in Medio Oriente Un grido unanime per la pace si è levato ieri sera dal Teatro alla Scala di Milano. Prima dell'ultima rappresentazione dell'opera-balletto "Madina" di Fabio Vacchi, un enorme striscione con la scritta "Cessate il fuoco" ha campeggiato sul palcoscenico, accolto da un caloroso applauso del pubblico. L'iniziativa è stata promossa dalle maestranze della Scala, rappresentanti dei vari settori, musicisti e tecnici, che prima dello spettacolo sono saliti sul palcoscenico per chiedere il cessate il fuoco in Medio Oriente. Un gesto di grande significato, che ha trovato il sostegno del Sovrintendente Dominique Meyer e di tutti gli artisti in scena, tra cui Roberto Bolle e Antonella Albano.

In scena Madina La scelta della scritta "Cessate il fuoco" non è casuale. Essa riecheggia il tema centrale di "Madina", balletto che narra la storia di una ragazza cecena che sceglie di non far esplodere la cintura esplosiva che porta in vita per non morire e non uccidere. Un messaggio di speranza e di non violenza che, in questo momento storico così delicato, assume un valore ancora più profondo. approfondimento Roberto Bolle a Sky Tg24: Madina, Sanremo, i 25 anni a Londra. VIDEO