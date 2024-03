Gianluca Grignani smentisce di essere stato in ospedale per un malore

Nessun malore improvviso per il cantante che, dal suo profilo Instagram, ha rassicurato i fan: "Sono stato in ospedale per una cosa non mia"

Gianluca Grignani si stava esibendo in un night club del piacentino quando, intorno alle 3.00 di notte, ha accusato un malore: questo quanto scritto da diversi quotidiani. Secondo la stampa, il cantante sarebbe stato portato all'esterno del locale e visitato dal personale del 118, accorso sul luogo. Avrebbe dunque accettato d'essere portato all'ospedale per accertamenti. Una versione, questa, confermata peraltro anche dalla Usl di Piacenza : Grignani è arrivato alle 5.00 all'ospedale Guglielo da Saliceto, ed è rimasto in osservazione fino alle 6.30 (quando ha firmato per le sue dimissioni). Sul suo profilo Instagram, però, il rocker ha raccontato una storia un po' diversa.

La smentita su Instagram

"Sono passato in ospedale per una cosa che non era mia, e non posso dire per chi": così Grignani ha voluto rassicurare i fan, attraverso una storia su Instagram. "Sinceramente non ho voglia neanche di parlarne: ci vediamo ai concerti. Vi giuro che non ho avuto nessun calo di pressione". L'artista ha poi aggiunto: "E poi sentite, che palle. L'altra volta cosa dicevano? Che avevo bestemmiato? Adesso un calo di pressione. La prossima volta diranno che cammino sulle acque".

Il tour

Gianluca Grignani vuole lasciarsi gli scandali alle spalle, e tornare a parlare di musica. Quella suonata, che porterà presto in giro per l'Italia. Il 22 marzo, al Phenomenon di Fontaneto d'Agogna (Novara), andrà infatti in scena la data zero del suo tour Residui di Rock'n'Roll. Il 29 marzo sarà al Fuori Orario di Taneto (Reggio Emilia), il 30 marzo al Mamamia di Senigallia (Ancona), il 3 aprile all'Alcatraz di Milano, il 4 aprile al Milk di Torino, l'11 al Demodè Club di Modugno (Bari), il 18 all'Orion Live Club di Ciampino (Roma), il 20 al Capitol di Pordenone, il 23 al Duel Live di Pozzuoli (Napoli), il 26 aprile all'Hall di Verona, il 28 al Viper di Firenze.