Gianluca Grignani, il messaggio su Instagram per la morte del papà

Paolo Grignani, papà di Gianluca, è morto nella giornata di lunedì 2 ottobre. L'uomo viveva in Ungheria , e non parlava col figlio da quindici anni. Commerciante di articoli per fotografi, era spesso lontano da casa. E, la sua assenza, ha giocato un ruolo importante nella vita di Gianluca Grignani, specialmente negli anni dell'infanzia e dall'adolescenza. L'artista gli dedicò la canzone Quando ti manca il fiato, presentata al Festival di Sanremo 2023 . Il testo ricorda una telefonata tra i due, fatta una decina di anni fa, quando ormai Gianluca aveva fatto pace col divorzio tra i genitori (avvenuto quando aveva 18 anni). Un divorzio che ebbe conseguenze enormi sulla sua vita: il padre se ne andò mettendo lui di mezzo, e lasciandolo così in preda ai sensi di colpa e alla solitudine.

Una canzone colma di dolore

Quando ti manca il fiato, per la verità, parla di morte. Ma parla anche d'amore, di perdono, di un legame maltrattato ma comunque presente.

"Ciao sono papà

Come va Gianluca?

Ma no che non sto male

Ma quando accadrà

Tu verrai o no al mio funerale

Tu verrai o no?"

chiede il padre a Grignani.

"Ciao papà o addio papà

Questa canzone te la canto adesso

Perché tu sappia che ti amo lo stesso

E per il resto ognuno giudichi se stesso".

Il cantante ha raccontato come il genitore fosse spesso lontano per lavoro, e come di fatto nei primi anni della sua vita non lo vedesse mai. Il loro rapporto nacque durante una trasferta di lavoro a Torino. Poi, dopo la separazione, si incrinò per sempre.