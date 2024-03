Alvaro Soler diventa papà: Melanie Kroll è incinta. VIDEO

Il cantautore spagnolo e la modella tedesca aspettano il primo figlio, come hanno annunciato nelle scorse ore via social. La coppia ha fatto sapere pubblicamente la lieta notizia pubblicando un video simpatico e dolcissimo (che potete guardare in fondo a questo articolo) sui loro profili di Instagram.

Sta per arrivare la cicogna per Álvaro Soler e Melanie Kroll.

Per adesso la coppia non si è espressa circa il sesso del bebè.

Una maniera decisamente originale per fare un annuncio pubblico ai propri follower circa l'arrivo del primogenito di casa Soler-Kroller. “A giudicare dal pancione della futura mamma, non dovrebbe tardare troppo”, scrive la giornalista Antonella Rossi su un articolo pubblicato dall’edizione italiana di Vanity Fair.

Nel video proposto su Instagram nelle scorse ore, Álvaro Soler e la moglie Melanie Kroll fanno colazione in riva al mare. Lui prende il giornale e lì c'è la notizia in prima pagina, il cui titolo recita: “Baby n.1 coming soon”.

Il cantautore e la modella sono sposati dal 23 maggio 2023



Álvaro Soler e Melanie Kroll - lui professione popstar, lei professione modella e istruttrice di fitness - sono sposati dal 23 maggio 2023.

Sono convolati a nozze con un rito civile celebrato a Berlino, dopo di che un mega party in una villa a Potsdam (dove lei è cresciuta) ha coronato il giorno del fatidico sì.

La riservatezza della coppia si era fatta sentire anche in occasione del matrimonio: la cerimonia è stata volutamente tenuta lontana dai riflettori. In generale, la loro relazione è stata tenuta lontano dai riflettori e da indiscrezioni di qualsiasi tipo, talmente lontano che “all'epoca molte fan di lui si dissero sconvolte per la notizia, arrivata all'improvviso, così come la storia tra i due”, si legge su VF.

In effetti il primo red carpet su cui hanno sfilato assieme risale soltanto al 2022. Prima di quel momento, nessuno li aveva mai visti assieme, e men che meno associati l'uno all'altra sul piano amoroso.