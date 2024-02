Fabbricante di lacrime, dal 4 aprile su Netflix

Il 4 aprile debutta su Netflix Fabbricante di lacrime, il nuovo film di produzione italiana tratto dal bestseller di Erim Doom. Il libro, che nel 2022 ha dominato le classifiche fino a diventare il più venduto, racconta di come - a volte - la nostra più grande paura è accettare che qualcuno, sinceramente, possa amarci per quello che siamo.

Fabbricante di lacrime, la trama

All'interno delle mura del Grave, l'orfanotrofio dove Nica ha trascorso la sua infanzia, si tramanda da tempo una storia leggendaria: quella del Fabbricante di lacrime, un misterioso artigiano colpevole di plasmare tutte le paure e le angosce che risiedono nel cuore umano. Tuttavia, a diciassette anni, per Nica è giunto il momento di abbandonare le favole. Il suo più grande sogno sta per realizzarsi: i coniugi Milligan hanno avviato le pratiche per adottarla e sono pronti a offrirle la famiglia che ha sempre desiderato. Ma, nella nuova dimora, Nica non sarà sola. Insieme a lei viene portato via dal Grave anche Rigel, un orfano inquieto ed enigmatico, l'ultima persona al mondo che Nica vorrebbe come fratello adottivo. Rigel, dotato di un'intelligenza acuta, suona il pianoforte con una maestria ipnotica e possiede una bellezza che affascina. Nonostante Nica e Rigel abbiano un passato comune, la convivenza tra loro sembra impossibile. Gentilezza e rabbia rappresentano però soltanto due diverse modalità di affrontare il dolore. I due sono infatti destinati a diventare, l'uno per l'altra, il leggendario Fabbricante di lacrime. Di fronte al Fabbricante, non è possibile mentire. Ed è necessario trovare il coraggio di abbracciare l'amore.