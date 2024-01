Moda, il tartan più antico del mondo tornerà sul mercato

Ben presto gli amanti dello stile scozzese avranno a disposizione creazioni realizzate con un intreccio di righe orizzontali e verticali davvero speciale, ideato dai fabbricanti di tessuto di oltre cinquecento anni fa . Il progetto interessa l'azienda tessile scozzese The House of Edgar che ha lavorato su un motivo a quadri che risale al tempo di Giacomo V . L'operazione di recupero tessile, partita da un frammento di stoffa trovato in una palude, ha ricevuto l'approvazione da parte della Scottish Tartans Authority che ha fornito il suo parere per riconoscere che quello che presto tornerà in commercio è un tessuto realizzat o su modello del tartan più antico del mondo .

Il motivo ideato tra il 1500 e il 1600

Se il tartan continua a piacere così tanto agli appassionati di moda e stile di ieri e di oggi è perché, oltre ad essere esteticamente gradevole, conferisce a chi lo indossa un fascino unico legato ai secoli di storia che si scorgono tra i suoi intrecci.

Legato ai clan che hanno popolato la Scozia, ciascuno col suo tessuto dal motivo e dai colori ben precisi, il tartan continua ad animare le fantasie dei fabbricanti di stoffa della nazione del Regno Unito.

The House of Edgar, azienda scozzese di larga tradizione, nata nel 1783, ben consapevole del valore storico del tartan, si è messa a capo di un'operazione che restituirà alla moda il motivo tartan più antico di cui al momento si è a conoscenza.

L'azienda tessile è partita da un frammento di stoffa ripescato sul fondo di una palude quarant'anni fa per scovare le origini di un motivo a quadri rosso, verde e giallo che è stato identificato come antichissimo da Peter E MacDonald, capo della ricerca e delle collezioni presso la Scottish Tartans Authority.

MacDonald ha affermato che il tartan ritrovato nelle Highlands è un frammento di un tessuto sopravvissuto all'usura dei secoli e risalente ad un'epoca compresa tra il 1500 e il 1600.

La stoffa che un tempo era stata tinta con l'utilizzo di coloranti naturali, è stata esposta al Victoria & Albert Museum di Londra che, lo scorso anno ha ospitato una grande mostra sul tartan.

Il frammento, interessante anche per l'analisi dei processi di realizzazione e colorazione delle stoffe all'epoca di Giacomo V, è stato apprezzato a tal punto dai visitatori da indurre i fabbricanti di The House of Edgar a studiare il mondo di riproporlo al pubblico. Il tessuto, presto in commercio, potrebbe quindi ispirare le creazioni degli stilisti, a cominciare da quelli d'Oltremanica. Da Vivienne Westwood ad Alexander McQueen, sono tantissime le case di moda che hanno riservato tra le proprie creazioni sartoriali ed esclusive uno spazio per uno dei tessuti più iconici di sempre.